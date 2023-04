Près d’un mois après sa nomination, le 22 mars 2023, à la présidence du "comité parcours et carrières" du ministère de l’Économie et des Finances, Jean-François Verdier, IGF et ancien DGAFP, explique dans une interview à AEF info le rôle et le fonctionnement de cette instance collégiale. Celle-ci est chargée "d’apprécier la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations des cadres supérieurs de Bercy, sur leur poste actuel et à la lumière du parcours antérieur, pour dessiner les orientations de la carrière future". Environ 3 000 cadres A+ devront être évalués dans les six ans, à raison de 500 par an. Ce comité, dont la vice-présidence sera assurée par une haute fonctionnaire et dont la composition sera validée d’ici un mois, comportera huit membres à terme, qui s’appuieront sur des "experts carrière" en cours de recrutement. Ces derniers réaliseront les bilans en binôme.