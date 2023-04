Engie a présenté un bilan carbone en baisse de 33 % depuis 2017 et annoncé un objectif de neutralité à horizon 2045, lors de la présentation de sa stratégie climat, lundi 17 avril 2023. Validé par SBTi, cet objectif s’inscrit dans une trajectoire "bien en dessous de 2 °C". Julia Maris, directrice RSE du groupe, explique pourquoi il n’était pas possible de s’engager sur une trajectoire 1,5 °C selon le référentiel de SBTI. La stratégie se fonde sur la sortie du charbon, l’augmentation des capacités renouvelables et de stockage et la transition progressive du gaz fossile vers les gaz verts.