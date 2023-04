La Confédération paysanne et le Cetim (Centre d’étude, de recherche et d’information sur les mécanismes à l’origine du mal développement) annoncent lundi 17 avril 2023 saisir les Nations unies au sujet des méga-bassines. Trois semaines après les violents affrontements de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), la saisine "vise à dénoncer les violations des droits humains, la répression policière sanglante et la criminalisation des personnes et organisations s’opposant à ces projets d’accaparement de l’eau". Saisir les Nations unies, cette "organisation protectrice des droits humains", apparaît "comme une évidence et une nécessité", poursuivent les deux organisations qui estiment que ces projets "bénéficient à une minorité d’agriculteurs", "renforcent le problème de la sécheresse" et que lutter contre "se fait aujourd’hui, en France, au risque de son intégrité physique".