Pôle emploi et Actual group signent un accord-cadre, mardi 11 avril 2023. L’objectif est double : relever le défi de la transformation des métiers et des compétences à l’heure des transitions numériques et écologiques ; accompagner vers l’emploi durable les publics les plus vulnérables. Parmi les ambitions affichées, signer 5 000 CDI intérimaires et 1 000 contrats d’apprentissage en trois ans.