"La feuille de route d’Inria, fixée avec le COP 2019-2023, est une réponse appropriée, du fait de son histoire et de son ADN", à la mission Gillet, indique Bruno Sportisse, PDG d’Inria, dans un document interne de l’organisme qu’AEF info s’est procuré, lundi 17 avril 2023. "Je ne dis pas que nous avons une réponse à tout et que nous avons trouvé la solution miracle, mais nous essayons de construire un chemin original, spécifique à Inria", assure-t-il. Bruno Sportisse revient également sur les "inquiétudes et les oppositions" qui se sont manifestées en début d’année, qu’il juge "normales".