Comment apprécier le motif économique du licenciement d’un salarié protégé refusant une modification de son contrat ?

Le Conseil d’État précise le 15 novembre 2022 le contrôle de l’administration et du juge sur la réalité du motif économique allégué par l’employeur pour demander l’autorisation de licencier un salarié protégé qui refuse la modification de son contrat. Il appartient à l’administration de vérifier que la modification du contrat est justifiée par le motif économique, et non qu’elle est "strictement nécessaire" à ce motif. Quant au juge, il doit se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation de l’administration sur le lien entre la modification du contrat et le motif économique.