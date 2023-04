"Il faut que l’investissement dans la R&I soit piloté par le MESR afin que, pour des raisons de lisibilité et de performance, il soit le seul chef d’orchestre", estime l’Unsa Éducation dans un document de synthèse publié en avril 2023. "Ceci interroge donc le rôle et la pertinence du SGPI et pousse à recommander que les crédits du PIA puissent être gérés par le MESR." "Sans SGPI mais avec une stratégie nationale de recherche redéfinie et l’augmentation du nombre d’UMR, les organismes de recherche pourraient avoir un rôle accru dans le pilotage des programmes scientifiques stratégiques", résume le syndicat.