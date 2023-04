L’organisme d’accréditation américain AACSB met en avant 25 projets pédagogiques avec la 8e édition de son initiative "Innovations that inspire". Deux écoles de management françaises ont été primées : l’EM Lyon pour sa formation "Act for climate" et Neoma Business school pour ses cours en "interactive learning". Déployés à partir de 2021, ces nouveaux cours scénarisés et interactifs s’inspirent des séries et sont découpés en épisodes pour maximiser l’engagement des étudiants, explique Neoma BS dans un communiqué de presse le 17 avril 2023. Trois thèmes sont abordés : "Digital Literacy for futur innovation", "Digital transformation and change management" et "Data management". Ces enseignements asynchrones font partie des nouveaux formats pédagogiques conçus par Neoma grâce à l’expérience acquise lors de la crise sanitaire dans l’enseignement à distance (lire sur AEF info).