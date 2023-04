Les troubles musculosquelettiques et la souffrance psychique sont les plus fréquentes des maladies à caractère professionnel (MCP) signalées par les médecins du travail participant au programme de surveillance coordonné par Santé publique France. L’établissement public estime entre 5 et 7 % la part des salariés touchés par ces maladies non reconnues en maladies professionnelles pour la période 2012-2018. Un rapport publié ce 18 avril 2022 décrit les agents d’exposition professionnelle liés à ces pathologies. Il aide à estimer la sous-déclaration et la sous-reconnaissance de ces maladies.