"Afin d’accorder aux candidats plus de temps pour finaliser leur dossier, la période de candidature est prolongée jusqu’au jeudi 20 avril à 23h59", indique le site "Mon Master" le 17 avril 2023. La fin des candidatures pour l’entrée en M1 était initialement prévue le 18 avril au soir. Pour rappel, les débuts de la nouvelle plateforme ont été ponctués de plusieurs accrocs. Environ 850 formations ont été sorties de la plateforme pendant 48 heures après des "erreurs de paramétrage", dont des demandes de hiérarchisation des vœux non autorisées (lire sur AEF info). Des messages sur les réseaux sociaux ont également fait ressortir que "Mon Master" a été indisponible pendant plusieurs heures le 14 avril. Les réponses des établissements commenceront le 24 avril pour les formations en alternance et le 23 juin pour les formations initiales.