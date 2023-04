Nicolas de Saussure, chef du service de la synthèse statutaire, du développement des compétences et de la donnée de la DGAFP depuis 2017, administrateur de l’État, est nommé, par un arrêté du 13 avril 2023, publié au Journal officiel samedi 15 avril, chef du service des ressources humaines au sein du secrétariat général à l’administration centrale du ministère de la Justice, pour une durée de trois ans, à compter du 1er mai 2023, avec une période probatoire de six mois. Il remplace à ce poste Myriam Bernard, ancienne directrice adjointe de cabinet du ministère de la Fonction publique et sous-directrice de la DGAFP, qui fait valoir ses droits à la retraite. Diplômé de l’IEP de Lille, ancien élève de l’ENA (2002-2004), Nicolas de Saussure est entré à la DGAFP en 2008 comme chef de bureau après quatre ans passés comme conseiller au tribunal administratif de Melun.