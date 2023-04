Un nouveau groupe de travail sur l'"État exemplaire" se tiendra mardi 18 avril 2023 en présence de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, dans le cadre de l’acte 2 du plan de sobriété énergétique lancé en mars dernier (lire sur AEF info) a fait savoir ce dernier par voir de communiqué. Celui-ci réunira les représentants de l’administration de l’État, des "experts" et des énergéticiens, dont les noms n’ont pas été communiqués, afin de "faire un point d’étape" et "de voir comment aller plus loin encore dans la baisse des consommations d’énergie". La première phase du plan de sobriété avait permis une baisse globale de 10 % de la consommation de gaz et d’électricité (lire sur AEF info). L’acte 2 devrait inclure des mesures sur les émissions carbones (lire sur AEF info).