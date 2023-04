KPMG annonce le 17 avril 2023 la nomination de Leslie Dehant en tant que directrice des ressources humaines et de l’expérience talents et membre du comité exécutif du groupe d’audit et de conseil en France. "Son arrivée s’inscrit dans le cadre de la nouvelle promesse employeur de KPMG en France, 'L’Autre Contrat', pour répondre aux attentes de toutes les générations en quête de sens et d’impact positif dans l’économie, les territoires et la société", précise le communiqué de presse