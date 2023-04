Installée début mars par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat (lire sur AEF info), la mission d’information visant à renforcer l’acceptabilité des ZFE lance, lundi 17 avril 2023, une consultation en ligne. Ouverte jusqu’au 14 mai, elle s’adresse aux particuliers et professionnels, et doit permettre de "mieux identifier les difficultés rencontrées par les riverains et les professionnels, mais aussi les bonnes pratiques", explique la commission. Les questions portent notamment sur la connaissance du dispositif par les répondants, leur ressenti, les habitudes et moyens de circulation, leur niveau d’information sur les aides disponibles, etc. La mission a pour objectif de formuler des "propositions équilibrées conciliant amélioration de la qualité de l’air et acceptabilité sociale", et ses conclusions sont attendues pour juin.