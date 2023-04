Université Côte d'Azur et l’université de Corse ont fait "le pari de s’associer" dans un PUI (Pôle universitaire d’innovation), avec 10 autres membres fondateurs (1). Qualifié à l’issue de l’étape 1 de l’appel à propositions, leur projet "Med’Innov" a pour ambition de "structurer l’écosystème de l’innovation" de leurs deux territoires, avec la création d’une "grande cellule innovation mutualisée" entre tous les partenaires, expliquent à AEF info les vice-présidents innovation des deux établissements, Xavier Fernandez et Dominique Cancellieri, lundi 17 avril 2023. "Le but principal, c’est de gagner en lisibilité, en efficacité, et en agilité", déclarent-ils à propos de ce projet qui se déclinera en une vingtaine d’actions. Les partenaires espèrent ainsi "multiplier par deux le nombre de start-up créées", mais aussi "augmenter de 40 % le nombre de projets de recherche partenariale".