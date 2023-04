Lors de la dernière réunion de l’observatoire des impayés locatifs, le 13 avril 2023, l’Anil, l’USH et la Fondation abbé Pierre se sont inquiétés de l’augmentation des ménages en difficulté. L’Anil constate auprès d’AEF info une hausse de 4 % sur un an des consultations de ses juristes. Le mouvement HLM, qui doit publier les résultats d’une nouvelle enquête flash prochainement, rappelle que les impayés ont augmenté de 10 % sur un an en décembre. La FAP s’interroge pour sa part sur l’utilité de cet observatoire, s’il n’est pas suivi d'un renforcement de la prévention des expulsions.