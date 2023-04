La direction de Dassault Aviation a signé dans le cadre de la négociation annuelle 2023 un accord revalorisant les salaires avec un budget d’augmentation équivalent à 6,2 % de la masse salariale. Signé entre la direction et trois organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, Unsa) le 11 avril 2023, le texte prévoit une augmentation générale uniforme de 140 euros pour les 9 000 salariés de l’entreprise et des augmentations individuelles de 1,6 % pour les non-cadres et de 3,3 % pour les cadres et ingénieurs. Les minima de chaque coefficient seront quant à eux revalorisés de 4,5 % au 1er juillet 2023.