Nommé au poste de président exécutif de l’École polytechnique le 3 août 2018, Eric Labaye annonce qu’il ne briguera pas de second mandat, dans un message interne envoyé le 17 avril 2023 et dont AEF info a eu copie. Il entend "désormais se consacrer à d’autres projets qui lui tiennent à cœur pour continuer à façonner le monde de 2030". Ancien senior partner au cabinet de conseil McKinsey, il avait pris ses fonctions le 17 septembre 2018, succédant à Jacques Biot. L’appel à candidatures avait été publié au JO du 5 février et la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 15 avril.