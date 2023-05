La "guerre des talents", priorité des DRH en 2023

La "guerre des talents" constitue "la grande priorité des directions des ressources humaines" en 2023. En effet, un DRH sur deux cite la rétention des talents (50 %) ou le recrutement (48 %) comme principale préoccupation pour cette année, selon le baromètre de la transformation digitale des entreprises publié par Deloitte et Future of HR le 11 avril 2023 (1) . Dans ce contexte, les DRH souhaitent améliorer l’intégration des nouveaux collaborateurs, réduire la durée du processus de recrutement et avoir une meilleure vision des indicateurs de performance liés au recrutement. Le baromètre montre aussi que la digitalisation progresse, notamment sous l’effet de la crise sanitaire. Ainsi, "toutes les fonctions RH ont digitalisé a minima une partie de leur processus" et 16 % d’entre elles disent être "avancées", c’est-à-dire que "tous les processus RH sont digitalisés", contre 6 % en 2022.