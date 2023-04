Les ministres du climat, de l’environnement et de l’énergie du G7 soulignent dans leur communiqué final du 16 avril 2023 "l’urgence accrue de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’environ 43 % d’ici à 2030 et de 60 % d’ici à 2035" par rapport à 2019. Ils visent également de nouveaux objectifs en matière d’énergie renouvelables et appellent à "accélérer l’élimination progressive des énergies fossiles" et à "réduire à zéro toute pollution plastique supplémentaire d’ici à 2040". Mais l'absence de date de sortie du charbon représente "une trahison", estime 350.org.