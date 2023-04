"Jean-Luc France prend la tête de la direction des ressources humaines et rejoint le comité exécutif de Naval Group", annonce le spécialiste de la construction de navires de défense, le 14 avril 2023. Il succède à Caroline Chanavas, nommée DRH d’EDF. Il aura notamment pour mission d’assurer le développement des compétences des collaborateurs en tenant compte des besoins opérationnels. De plus, "il conduira l’accompagnement managérial" et "le dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux".