Après que le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la réforme des retraites et notamment le recul de l’âge légal de départ à 64 ans ainsi que le rejet de la proposition de Référendum d’initiative partagée, Toluna Harris Interactive réalise une nouvelle vague de son Observatoire mené pour RTL et AEF info (1), qui montre que l’opposition à la réforme des retraites atteint un niveau record (71 %, +3). Par ailleurs, 66 % des Français indiquent toujours soutenir ce mouvement de contestation, et plus de 2 Français sur 3 se montrent favorables à l’idée que les syndicats rencontrent désormais Emmanuel Macron.