Si le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 14 avril 2023 sur le PLFRSS portant réforme des retraites, valide l’essentiel du texte, dont le recul de l’âge légal de départ à 64 ans, il censure six "cavaliers sociaux". Parmi eux figurent "certaines dispositions de l’article 10, relatives aux conditions d’ouverture du droit au départ anticipé pour les fonctionnaires ayant accompli leurs services dans un emploi classé en catégorie active ou super-active pendant les dix années précédant leur titularisation". Le gouvernement prévoyait en effet une portabilité des droits acquis en service actif ou super actif pour les agents ayant effectué dix ans dans un emploi classé en catégorie active ou super active en tant que contractuel. Or, selon les sages, cette mesure n’ayant pas d’incidence sur les recettes et les dépenses des régimes obligatoires de base, elle n’a pas sa place dans une LFSS.