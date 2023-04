Sans surprise, après la validation partielle de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, vendredi 14 avril 2023, l’intersyndicale "demande solennellement de ne pas promulguer la loi, seul moyen de calmer la colère qui s’exprime dans le pays". Les organisations syndicales et de jeunesse refusent d’entrer "dans un agenda politique qui nécessiterait un rendez-vous en urgence et dont l’ordre du jour ne serait pas le retrait de la réforme" et décident de refuser toute rencontre avec l’exécutif jusqu’au 1er mai.