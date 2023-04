Dans sa décision rendue publique vendredi 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel a jugé non conforme la proposition de loi référendaire proposant d’inscrire dans la Constitution que l’âge légal de départ à la retraite ne peut excéder 62 ans. Pour la juridiction suprême, ce texte, déposé par 252 députés de gauche et des membres du groupe Liot, ne peut donner lieu à l’organisation d’un RIP. La veille, des sénateurs de gauche ont déposé une seconde proposition de loi considérée comme davantage sécurisée et "visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans".