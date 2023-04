Pap Ndiaye annonce, le 14 avril 2023, élargir le périmètre de réflexion des membres du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République à "la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et toutes les formes de haine et de discriminations, l’égalité femme homme, la promotion du principe de fraternité à l’école". Le ministre de l’Éducation nationale propose aussi que celui-ci se saisisse prochainement de "la question de la fraternité". Pap Ndiaye a en outre nommé cinq nouveaux membres : Gwenaële Calves, Christine Darnault, Jacques Fredj, Thomas Hochmann et Alain Policar.