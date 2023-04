"Les premiers partenariats pour la transition juste étudiés ne prêtent pas suffisamment attention aux contextes locaux", alerte Chukwumerije Okereke lors d’un entretien avec AEF info le 7 avril 2023. Directeur du Centre pour le changement climatique et du développement de l’université fédérale Alex Ekwueme Ndufu-Alike Ikwo du Nigeria et coprésident de la plateforme de recherche Ukȧmȧ, il a participé à l’analyse de trois de ces partenariats ou projets de partenariats concernant l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Sénégal. "Les questions clés de l’implication sociale de ces partenariats" sont notamment insuffisamment débattues, et les experts locaux insuffisamment associés. À deux mois du sommet de juin sur le nouveau pacte financier Nord Sud, organisé à Paris, le chercheur espère par ailleurs qu’il mettra l’accent sur "la situation unique et difficile du continent africain".