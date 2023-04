À l’occasion de sa cinquantième bougie, l’EPF de Grand Est revient sur les évolutions rencontrées en un demi-siècle. Elles ne sont pas que territoriales, liées à l’extension de son périmètre géographique d’une partie de la Lorraine à huit des dix départements de la région Grand Est. La nature des missions a évolué aussi, avec la prise en compte de plus en plus précise des friches et la volonté récente de limiter l’artificialisation des sols.