"Éviter le cœur même du métier d’enseignant au profit du bien-être de la communauté scolaire" : tel est le "risque" du dispositif "Notre école faisons-la ensemble", selon Françoise Cros, PU honoraire au Cnam, spécialiste de l’innovation en éducation. Les innovations proposées portent en effet beaucoup sur le climat de l’établissement et le bien-être, moins sur les méthodes d’apprentissage des jeunes. Si elle voit dans ce dispositif "une méthode intéressante pour développer des espaces de négociation au sein d’un établissement scolaire", elle s’inquiète de l’absence de tout indicateur de sélection ou d’évaluation. "On s’est servi des leçons du passé pour éviter une dérive technocratique et revenir au plus près de l’établissement scolaire en y associant les élèves", mais "cette méthode conduit à décharger le ministère de tout arbitrage du contenu de l’innovation", souligne la chercheuse.