Depuis l’épidémie de Covid-19, le télétravail et le travail hybride sont devenus des modalités d’organisation du travail durables. Ce qui n’est pas sans poser certaines questions, notamment en matière de santé au travail : quelles sont les prérogatives et obligations de l’employeur, qui reste responsable de la santé et la sécurité du salarié ? De quelle couverture bénéficie le salarié en cas d’accident du travail ? Dans un rapport publié le 11 avril 2023, Eurogip dresse un état des lieux de la réglementation en vigueur dans sept pays européens.