Un amendement à la PPL "Bien vieillir" adopté jeudi (lire sur AEF info) prévoit la généralisation en 2025 du programme de dépistage de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans au moyen d’Icope. L’outil de repérage développé par l’OMS et expérimenté dans plusieurs régions depuis 2020 évalue des six fonctions essentielles (locomotion, nutrition, santé mentale, cognition, audition et vision). Le gérontopôle du CHU de Toulouse l’a déployé en premier avec le soutien de l’ARS Occitanie, et poursuit l’objectif de suivre 200 000 personnes d'ici 2024.