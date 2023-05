"La vraie question" pour améliorer la mixité sociale et scolaire "est celle des moyens de l’école publique", déclare Émilie Kuchel, adjointe au maire de Brest, à AEF info le 12 mai 2023. La présidente du RFVE s’interroge sur la place des collectivités au sein des futures instances académiques, et craint que les maires ruraux n’y soient pas assez associés. Elle prône "une politique forte menée par l’État" en matière de mixité, et regrette que cette future instance ne s’en remette "qu’au seul bon vouloir des maires et des rectorats". Autres pistes pour améliorer la mixité sociale et scolaire : "mieux penser le territoire éducatif". Par ailleurs, Émilie Kuchel appelle à préserver les cités éducatives, afin de "faire travailler l’EN avec les territoires et améliorer le dialogue". Elle évoque aussi le sujet du bâti scolaire et accueille favorablement l’annonce d’une carte scolaire triennale.