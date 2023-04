Grenoble EM lance le podcast "On a testé le futur", avec le magazine Usbek & Rica

Grenoble EM s’associe avec le magazine Usbek & Rica pour produire un "podcast de marque". Baptisé "On a testé le futur", le podcast comptera 10 épisodes par an, à un rythme mensuel, et sera accessible sur toutes les plates-formes. Le concept est de "donner la parole à ceux qui expérimentent au quotidien, et construisent, chacun à leur échelle, le monde de demain", explique GEM. "Chercheurs, professionnels, étudiants… Tous les mois, les invités viendront confronter leurs points de vue et partager leur expérience aussi bien théorique que de terrain. L’objectif : explorer les pistes d’un futur souhaitable et tous les chemins possibles pour faire avancer positivement la société." Le premier épisode est consacré au "futur de l’école" et donne la parole à Jean-François Fiorina, DGA de GEM, Diane Cadiergue, coordinatrice de formation à l’Institut Bioforce, et Raphaël Moraglia, DG de Skillogs.