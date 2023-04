La Samoa a annoncé, jeudi 13 avril, avoir confié à l’entreprise Brézillon la réalisation, la gestion et l’exploitation d’un "écocentre" permettant d’assurer le recyclage des terres et des déblais issus des chantiers de l’Île de Nantes, en circuit court. De quoi "réduire davantage encore l’impact carbone du projet urbain" de ce territoire, et rendre l’île "fertile"en utilisant terres de chantier dans l’aménagement des espaces publics, fait valoir l’aménageur. Les travaux d’installation du centre doivent commencer en mai, pour une mise en service prévue en septembre, pour une durée de douze ans.