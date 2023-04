Au lendemain d’une douzième journée de mobilisation (lire sur AEF info) et dans une atmosphère tendue aux abords de la rue de Montpensier, le Conseil constitutionnel s’est prononcé vendredi 14 avril 2023 sur la réforme des retraites ainsi que sur la demande de référendum d’initiative partagée déposée par la gauche. Très attendues, ces décisions des 9 Sages valident l’essentiel du projet loi, préserve le noyau dur de la réforme - le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans -, mais invalide "six cavaliers sociaux" comme l’index senior et l’expérimentation du nouveau CDI en fin de carrière. Il rejette également l’organisation d’un référendum d’initiative partagée visant à inscrire dans la Constitution que l’âge légal de départ à la retraite ne peut excéder 62 ans.