"L’année 2023 devrait être bonne" avec probablement "une nouvelle vague de financements dans le supérieur à l’été prochain", prévoit Anne-Charlotte Monneret, qui a achevé son mandat de déléguée générale d’Edtech France le 14 avril 2023. Elle tire le bilan de ses plus de deux années au sein de l’association dans un entretien à AEF info, le 4 avril. Le nombre de membres entreprises a quasi doublé, ainsi que le nombre de "partenaires", dont des universités et business school. Une certaine "maturité" a été atteinte par l’écosystème edtech. Cependant, elle craint que "l’enseignement supérieur devienne le parent pauvre de la edtech". Sur le volet scolaire, elle se félicite de la mise en place du "compte ressources" pour les professeurs. Sur les IA, "nous sommes dans une course contre la montre. ChatGPT ne doit pas devenir l’outil d’accès de référence à l’IA", plaide-t-elle.