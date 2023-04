Les sénateurs Albéric de Montgolfier (LR, Eure-et-Loir) et Alain Richard (RDPI, Val-d’Oise) ont respectivement été désignés rapporteurs des commissions des Finances et des Lois sur le projet de loi "visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces", présenté jeudi 13 avril 2023 en conseil des ministres. Le texte, qui prévoit un cadre rénové pour le droit de visite des agents des douanes et muscle leurs capacités d’enquête, sera examiné à partir du 17 mai. Le ministre délégué chargé des Comptes publics a par ailleurs annoncé le doublement des effectifs du SEJF.