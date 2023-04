Dans la droite ligne des chiffres communiqués à la mi-journée le 13 avril 2023, les estimations, transmises ce 14 avril par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques des taux de participation des agents de la fonction publique à la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites dénotent un tassement, dans l’attente ce jour de la décision du Conseil constitutionnel sur le PLFRSS portant la réforme des retraites. Le taux de participation était ainsi de 3,97 % au sein de l’État (contre 6,6 % le 6 avril), de 3,1 % dans le versant territorial (contre 5,2 %) et de 5,7 % dans l’hospitalière – personnels grévistes absents et astreints – (contre 7,2 %). Si l’intersyndicale n’a pas prévu de se retrouver après le verdict du Conseil constitutionnel, elle devrait réagir par voie de communiqué avant de se réunir lundi 17 avril.