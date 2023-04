Après le vote du 6 avril au Sénat en première lecture de la proposition de loi visant à revaloriser le statut de secrétaire de mairie, vote salué par plusieurs associations de maires, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, a réuni les employeurs territoriaux le 13 avril pour évoquer les suites à donner au sujet. Le ministère a exprimé le souhait d’un examen rapide du texte au Parlement "pour une éventuelle adoption avant la fin de l’été", apprend AEF info auprès des associations de maires participantes. Si celles-ci saluent la volonté du gouvernement d’un "travail de concert avec les employeurs territoriaux" et la prise en compte à venir de mesures réglementaires qui vont dans le bon sens, elles attendent toutefois des actes. De nouvelles évaluations des mesures et observations voire des contre-propositions devraient bientôt être formulées par l’AMF, l’AMRF et le FNCDG.