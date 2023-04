La commission des Lois de l’Assemblée nationale a rejeté le 12 avril 2023 une proposition de loi "visant à promouvoir l’emploi et le retour des fonctionnaires d’État ultramarins dans les territoires d’Outre-mer". Porté par la sénatrice de la Réunion Émeline K/Bidi (GDR, Nupes), ce texte prévoit notamment de conférer une assise légale aux centres d’intérêt moraux et matériels et d’instaurer un observatoire des emplois locaux en Outre-mer. Seuls quatre amendements sur 33 avaient été adoptés. Il sera examiné en séance publique le 4 mai.