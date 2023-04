La Mutuelle Générale et les organisations syndicales représentatives viennent de signer un accord triennal sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap, annonce-t-elle le 12 avril 2023. Le bilan du dernier accord, arrivé à échéance le 31 décembre 2022, fait état de 19 embauches en CDI sur la période et 28 reconnaissances de travailleurs handicapés en interne. Le taux d’emploi est passé de 3,05 % en 2020 à 3,58 % en 2021. Pour augmenter ce taux et tendre vers les 6 %, les signataires entendent "poursuivre leur effort", en mettant notamment l’accent sur l’écoute des salariés concernés.