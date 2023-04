Voici une sélection de brèves sur le climat pour la semaine du 10 avril 2023 :des négociations "difficiles" attendent les ministres chargés de l’environnement, de l’énergie et du climat, réunis à Sapporo pour préparer le sommet des dirigeants du G7 de mai ;l’Autriche va contribuer à hauteur de 160 M€ au Fonds vert pour le climat ;le changement climatique rend les sécheresses plus soudaines et intenses.