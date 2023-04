4 474 : c’est le nombre d’ETP que le ministère de l’Éducation nationale avait budgété au PLF 2022 et qui n’ont finalement pas été occupés, indique la Cour des comptes en avril 2023 dans son analyse du budget. En cause : "l’augmentation significative des départs définitifs, nettement supérieure aux estimations", "l’augmentation des passages à temps partiel et des départs en mobilité ou en détachement" et la crise de recrutement. La Cour recommande "d’inscrire davantage la GRH dans une logique pluriannuelle". Aussi, elle souligne encore la sous-utilisation des crédits dédiés à la formation.