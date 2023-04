Amazon va verser une "indemnité inflation" majorée à 200 euros pour ses salariés au poste d’agent logistique en France

"Afin de soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés et de les remercier pour leur engagement pendant la période de fin d’année, Amazon a souhaité les faire bénéficier d’un complément exceptionnel à l''indemnité inflation' de 100 euros annoncée par le gouvernement fin octobre et définitivement adoptée hier à l’Assemblée nationale (lire sur AEF info)", indique l’entreprise le 25 novembre 2021. Les salariés au poste d’agent logistique, en CDI et saisonniers, bénéficieront d’une indemnité de 200 euros nets sans condition d’ancienneté, ni de revenu. L’indemnité sera versée sur les salaires de décembre pour les salariés présents dans les effectifs au 15 décembre, sous réserve de la publication des textes légaux à cette date. "Ce dispositif vient s’ajouter à une prime de fin d’année pouvant aller jusqu’à 150 euros pour les salariés des centres de distribution d’Amazon", ajoute l’entreprise.