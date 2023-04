Près de 8 alternants sur 10 de la branche des services automobiles préparent actuellement un CAP ou un Bac pro et 12 % un Titre à finalité professionnelle, selon l’Observatoire des métiers des services de l’automobile de l’Anfa, qui vient de publier ses chiffres clés 2023. Les alternants représentent 11 % des effectifs salariés du champ couvert, mais aussi 56 % des 86 354 jeunes qui se forment aux diplômes et certifications de la branche. Par ailleurs, 70 % des alternants qui ont achevé leur formation l’année scolaire dernière, ont trouvé un emploi six mois après leur qualification.