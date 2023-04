Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes et l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme) ont signé le 11 avril 2023 une convention pour renforcer leurs actions communes et soutenir les salariés en situation d’illettrisme et d’illectronisme. Son objectif : permettre une meilleure sensibilisation des équipes de Transitions Pro pour repérer les salariés en situation d’illettrisme et un partage des informations avec l’ensemble des acteurs susceptibles de contribuer à la recherche de solutions pour ces publics. Dans ce contexte, le déploiement de la certification CléA sera renforcé.