Après six mois de travaux, la mission d’information et d’évaluation "Paris à 50 °C" a officiellement remis son rapport vendredi 14 avril 2023 dans la soirée à la maire de Paris Anne Hidalgo. Le document, qui doit être présenté cette semaine et qu’AEF info a pu consulter, comporte une série de recommandations visant à expérimenter des solutions vertes, bleues, grises, douces et bioclimatiques pour transformer la ville surchauffée en "ville oasis". "La municipalité doit plus largement mettre en œuvre un changement de culture face au réchauffement", indique à AEF info la rapporteure Maud Lelièvre.