Un projet de décret précise "les modalités de transmission aux employeurs qui en font la demande de la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition ayant servi au calcul du taux de séparation et du taux de contribution d’assurance chômage modulé et crée un traitement des données à caractère personnel permettant d’assurer cette transmission". Transmis à la CNNCEFP début avril 2023, ce texte est pris en application de la de loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi.