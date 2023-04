Corinne Autant-Bernard a été élue directrice de l’École d’économie de l’université Jean Monnet de Saint-Étienne pour une durée de quatre ans, par le conseil de l’école, le 4 avril 2023. Diplômée de l’UJM, Corinne Autant-Bernard est enseignante et chercheuse en économie depuis 2001. Recrutée d’abord comme maîtresse de conférences, elle devient professeure des universités en 2015 pour y enseigner notamment l’intelligence économique, la géographie de l’innovation et les politiques d’innovation. Elle a coordonné le projet de création de l’École d’économie de l’UJM et la dirige, en tant qu’administratrice provisoire, depuis septembre 2022.Lire aussi|L’université Jean-Monnet lance la Saint-Étienne school of economics