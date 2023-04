Au Journal officiel de la République française Économie circulaire. Le décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixe les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l’État et les collectivités territoriales Rénovation énergétique. Un arrêté du 7 avril 2023 modifie l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les...